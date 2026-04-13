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关于 DBV Technologies SA

DBV Technologies SA是一家位于法国的临床阶段生物制药公司，致力于通过开发一个名为Vaskin的技术平台来改变免疫治疗领域。 公司的治疗方法是基于皮肤免疫疗法，即EPIT，其专利方法是利用Viaskin通过完整的皮肤向免疫系统提供生物活性化合物。 该公司将其技术用于治疗包括婴儿和儿童在内的严重食物过敏患者，对这些患者来说，安全是最重要的，因为违规的过敏原进入他们的血液会导致严重或危及生命的过敏反应，如过敏性休克。 公司的过敏治疗产品组合包括Viaskin花生、Viaskin牛奶和Viaskin鸡蛋。 公司在美国经营一家子公司DBV Technologies Inc.