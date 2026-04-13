交易 DBS - D05sg 差价合约
关于 DBS
星展集团控股有限公司是一家投资控股公司。 公司通过其子公司星展银行有限公司(银行)开展业务，从事一系列商业银行和金融服务，主要是在亚洲。 公司的业务包括消费者银行/财富管理、机构银行、财资市场和其他。 其个人银行/财富管理部门为个人客户提供一系列的银行和相关金融服务。 其产品和服务包括活期和储蓄账户、定期存款、贷款和住房融资、卡、支付、投资和保险产品。 其机构银行业务部门向机构客户提供金融服务和产品，包括银行和非银行金融机构、与政府有联系的公司、大型企业和中小型企业。 其财资市场业务包括一系列财资产品的结构设计、做市和交易。
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