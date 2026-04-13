交易 Davita - DVA 差价合约
关于 Davita Inc
达维塔公司是一家医疗保健供应商。 该公司在美国提供肾脏护理服务。 公司的业务由其美国透析和相关实验室服务业务（美国透析业务）、美国辅助服务和战略举措、国际业务（辅助服务）以及公司行政支持组成。 美国的透析业务治疗慢性肾衰竭和终末期肾病（ESKD）患者。 该公司提供透析和行政服务以及相关的实验室服务。 其服务包括门诊血液透析服务、医院住院病人血液透析服务和家庭透析服务。 辅助服务包括综合肾脏护理服务、支持综合肾脏护理和透析之外的肾脏护理计划的医生服务、临床研究计划和移植软件业务以及国际业务。
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