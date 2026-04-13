交易 Dassault System - DSY 差价合约

关于 Dassault System

达索系统公司是一家总部设在法国的软件公司，提供不同类型的三维（3D）解决方案。 其产品3DEXPERIENCE是一个商业体验平台，由四个象限组成，包括12个品牌。 社会和协作应用（包括ENOVIA、3DEXCITE、CENTRIC PLM）、三维建模应用（包括SOLIDWORKS、CATIA、GEOVIA、BIOVIA）；仿真应用（包括3DVIA、DELMIA、SIMULIA）和信息智能应用（包括NETVIBES、EXALEAD、MEDIADATA）。 公司的结构分为三个部门。 制造业（运输和移动；航空航天和国防；海洋和近海；工业设备；高科技；家居和生活方式；消费包装品和零售）生命科学和保健（生命科学）-（生命科学）基础设施和城市（能源和材料；建筑、城市和领土；商业服务）。