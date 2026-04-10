交易 Danone - BN 差价合约
关于 Danone
达能公司是一家总部设在法国的全球食品和饮料公司。 它通过四个部门运营。 基本乳制品和植物性产品（EDP）、水和专业营养，包括早期生命营养和医疗营养。 EDP生产和销售新鲜发酵乳制品和其他乳制品特产、植物性产品和饮料、咖啡奶精和有机产品；Waters销售瓶装水和大小容器销售的水；Early Life Nutrition提供婴儿配方奶粉（婴儿奶粉、后续奶、成长奶）、牛奶和水果类甜点、麦片、罐装婴儿食品和现成的婴儿食品；Advanced Medical Nutrition提供成人或儿童临床营养产品，在与疾病或其他原因有关的营养不良情况下可口服或通过管道摄入。 公司的品牌组合包括Activia, Actimel, Alpro, Danette, Danonino, Danio, evian, Volvic, Nutrilon/Aptamil, Nutricia等。
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