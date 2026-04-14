交易 Daiwa House Industry Co.,Ltd. - 1925 差价合约
关于 Daiwa House Industry Co.Ltd.
大和房屋工业有限公司从事住房、商业设施和城市开发业务。 公司的分部包括独户住宅业务，包括独户住宅的订单和带土地的新房套餐销售；租赁住房业务，包括其在租赁住房开发、建设、管理、运营和房地产代理服务方面的业务；公寓业务，包括公寓的开发、销售和管理。 现有房屋业务，包括装修和房地产代理服务；商业设施业务，包括商业设施的开发、建设、管理和运营，以及商业和企业设施业务，包括物流、制造设施、医疗和护理设施的开发和建设，以及临时设施的建设、管理和运营。
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