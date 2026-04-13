交易 D.R. Horton - DHI 差价合约
关于 D R Horton Inc
D.R. Horton, Inc.是一家住宅建筑公司。 该公司从事土地的收购和开发以及住宅的建造和销售。 其业务经营包括金融服务、租赁和其他活动。 它在全美32个州的102个市场有业务。 它的业务部门包括住宅建设、Forestar、金融服务、租赁和其他。 公司的住宅建筑部门被汇总为六个部分。 西北部、西南部、中南部、中南部、东部和北部。 Forestar部门是一家住宅地段开发公司，在23个州的55个市场开展业务。 金融服务部门为购房者提供抵押融资和产权代理服务。 租赁部门由多户家庭和单户家庭租赁业务组成。 多户租赁业务开发、建造、租赁和销售住宅租赁物业。 其他部门包括与保险有关的业务。
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