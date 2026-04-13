交易 Cummins - CMI 差价合约
关于 Cummins Inc.
康明斯公司设计、制造、分销和服务柴油和天然气、电动和混合动力系统以及动力系统相关的组件。 它也是发动机制动、停缸、启动和停止以及热管理技术的供应商。 发动机部门为重型和中型卡车制造和销售一系列康明斯品牌的柴油和天然气动力发动机，以及某些客户的品牌。 分销部门包括一系列产品和服务的销售和支持，包括发电系统、大马力发动机、重型和中型发动机。 部件部门提供产品，包括后处理系统、涡轮增压器、过滤产品、电子和燃油系统。 动力系统部门由业务组成，包括发电、工业和发电机技术。 新动力部门设计、制造、销售、支持氢气生产。
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