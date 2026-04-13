交易 Cts Eventim AG - EVD 差价合约
关于 Cts Eventim AG
Cts Eventim AG & Co KgaA是一家总部设在德国的公司，在休闲活动和电影院票务市场经营。 公司的经营分为两个部分，即票务和现场娱乐。 票务部门的目标是利用数据处理和数据传输技术，在德国和国外推广、销售、代理、分销和销售电影、音乐会、剧院、艺术、体育和其他活动的门票。 其门票通过其网络平台（eventim.net）、内部票务产品（eventim.inhouse）、体育票务产品（eventim.tixx）以及用于体育场馆门票销售和入场控制的专有解决方案进行营销。 现场娱乐部门的目标是计划、准备和执行巡演和活动，特别是音乐活动和音乐会，并推销音乐作品。 也在国际上经营场馆。 公司将kinoheld GmbH作为多数股权的子公司经营。
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