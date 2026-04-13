交易 CSX Corp - CSX 差价合约
关于 CSX Corp
CSX公司是一家运输公司。 该公司提供基于铁路的货物运输服务，包括传统的铁路服务和多式联运集装箱和拖车的运输，以及其他运输服务，如铁路到卡车的转运和大宗商品业务。 它将其产品分为商品、多式联运和煤炭等主要业务线。 其多式联运业务通过卡车和码头将客户与铁路联系起来。 它的商品业务包括农产品和食品、汽车、矿物、森林产品、金属和设备、以及化肥等市场的运输。 它将国内煤炭、焦炭和铁矿石运输到发电站、钢铁制造商和工业工厂，并将出口煤炭运输到深水港设施。 它的主要经营子公司CSX运输公司通过其路线英里的铁路为运输供应链提供了一个重要环节。
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