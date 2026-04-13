交易 Artivion Inc - AORT 差价合约
关于 Artivion Inc
Artivion公司（Artivion）的前身是CryoLife公司，是一家医疗设备公司。 公司专注于开发各种解决方案，解决心脏和血管外科医生在治疗主动脉疾病患者方面的难题。 公司的四组产品包括主动脉支架和支架移植物、人工心脏瓣膜、低温保存的心脏和血管异体移植以及手术密封剂。 Artivion的冷冻心脏和血管异体组织有助于恢复成人和儿童患者的手术。 它通过BioGlue产品提供手术密封剂。 其外科主动脉瓣置换解决方案包括On-X主动脉心脏瓣膜和用于Ross手术的CryoValve SG肺动脉瓣异体移植。 公司的二尖瓣解决方案包括用于二尖瓣修复的Chord-X和On-X二尖瓣心脏瓣膜。 Artivion公司的心脏和血管辅助解决方案为病人的心脏和血管手术提供补充支持。
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