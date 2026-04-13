交易 Crown Castle International - CCI 差价合约

关于 Crown Castle International Corp

Crown Castle International Corp.拥有、经营和租赁共享通信基础设施。 其部门包括塔台和光纤。 铁塔部门提供对其铁塔的访问，包括空间或容量，这些铁塔在地理上分散在美国各地。 铁塔部门还反映了与公司铁塔有关的某些辅助服务，主要包括场地开发服务和安装服务。 光纤部门提供接入，包括空间或容量，其光纤主要支持分散在美国各地的小型蜂窝网络和光纤解决方案。 其业务是通过各种形式的长期合同提供对其共享通信基础设施的访问，包括空间或容量。 公司拥有约40,000个塔台和其他结构，如屋顶（塔台），以及80,000路线英里的光纤，主要支持小蜂窝网络（小单元）和光纤解决方案。