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关于 Credit Agricole
法国农业信贷银行（Credit Agricole SA）是一家总部设在法国的银行集团，通过区域性、地方性银行和分支机构的网络提供银行和保险服务。 该银行的主要业务范围包括 资产聚集、法国零售银行LCL、国际零售银行、专业金融服务和大客户。 资产聚集包括保险、Amundi集团的资产管理活动、财富管理。 法国零售银行业务LCL由四条业务线组成：个人客户的零售银行业务、小企业的零售银行业务、私人银行业务和企业银行业务。 国际零售银行业务包括位于欧洲和地中海周围的外国子公司。 专业金融服务为法国和国外的个人客户、小企业、公司和地方当局提供金融产品和服务。 大客户业务包括企业和投资银行。
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