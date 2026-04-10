交易 Cranswick PLC - CWKgb 差价合约

关于 Cranswick plc

Cranswick plc是一家食品生产商公司。 公司生产和供应食品给杂货零售商、食品服务部门和全球食品生产商。 公司通过食品部门经营，从事生产和供应食品给英国的杂货零售商、食品服务部门和其他食品生产商。 公司通过零售、食品服务、便利和在线、外卖食品、出口和制造渠道提供一系列猪肉、美食香肠、美食培根和伽马肉、熟鸡、熟肉、大陆食品和美食糕点产品。 公司在英国经营约16个生产设施，还拥有其猪的繁殖和饲养业务。 它还拥有一个鸡肉供应链，包括一个饲料厂、孵化厂和肉鸡养殖场。