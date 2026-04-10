交易 Covivio SA - COV 差价合约

关于 Covivio SA

Covivio SA，原名Fonciere des Regions SA，是一家总部设在法国的房地产投资信托公司，拥有多元化的办公房地产资产组合。 公司将物业租赁给制造商和服务公司，包括法国电信、泰雷兹、爱德福、雅高、达索系统、苏伊士环境、IBM和Eiffage。 公司的资产包括在法国的办公场所，以及通过其子公司Beni Stabili在意大利的办公场所。 Covivio SA还通过持有Fonciere des Murs的股份活跃于服务行业的房地产市场，该公司专门从事休闲、餐饮和医疗保健物业。 此外，其子公司Fonciere Europe Logistique投资于法国和德国的物流地产。 该公司还通过Fonciere Developpement Logements在住宅房地产方面拥有权益。 它还通过其他子公司经营，如CB 21和Urbis Park。