交易 COSCO SHP SG - F83sg 差价合约
关于 COSCO SHP SG
中远海运国际（新加坡）有限公司是一家通过战略收购和投资在南亚和东南亚地区提供综合物流服务的公司。 它还通过不同的子公司参与干散货运输、船舶维修和海洋工程以及物业管理。 公司的分部有航运、修船和海事相关活动、物流和物业管理。 它的分部在两个主要的地理区域运营。 新加坡和马来西亚。 其新加坡分部主要从事航运、修船和海洋工程相关活动、物流、物业管理。 公司的马来西亚分部主要从事物流活动。
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