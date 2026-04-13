交易 Corning - GLW 差价合约
关于 Corning Incorporated
康宁公司是一家材料科学技术和创新公司。 公司通过五个部门运营。 显示技术、光通信、特种材料、环境技术和生命科学。 显示技术部门生产用于平板液晶显示器和其他高性能显示面板的玻璃基材。 光通信部门为电信业生产运营商网络和企业网络组件。 特种材料部门生产的产品为玻璃、玻璃陶瓷和氟化物晶体提供150多种材料配方。 环境技术部门生产用于汽车和柴油应用的陶瓷基材和过滤器。 生命科学部门生产玻璃和塑料实验器皿、设备、培养基、血清和试剂，为药物发现和生物生产提供工作流程解决方案。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025