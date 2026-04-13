交易 CoreCivic, Inc. - CXW 差价合约
关于 CoreCivic Inc.
CoreCivic, Inc.是一家多元化的政府解决方案公司，在美国从事提供合伙惩戒、拘留和居住再教育设施并经营监狱。 公司的主要业务部门包括CoreCivic Safety、CoreCivic Community和CoreCivic Properties。 公民安全部由大约46个惩戒和拘留设施组成。 CoreCivic Community分部由大约26个住宅再教育中心组成。 CoreCivic Community还包括其电子监控和案件管理服务的运营结果。 CoreCivic Properties部门由大约10个房地产项目组成。 公司为政府合作伙伴提供一系列解决方案，通过惩戒和拘留管理、住宅再教育中心网络来帮助解决美国的累犯危机，以及政府房地产解决方案来服务于公共利益。
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