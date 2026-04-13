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关于 Core Laboratories

Core Laboratories N.V.向石油和天然气行业提供储层描述、增产和储层管理服务。 公司通过三个部分运营。 储层描述、增产和储层管理。 储层描述部门包括石油储层岩石、流体和气体样本的特征。 它向石油和天然气行业提供分析和现场服务，以确定原油和石油产品的特性。 增产部门包括与储层完井、穿孔、刺激和生产有关的产品和服务。 它提供综合诊断服务以评估完井的有效性。 储层管理部门结合并整合来自储层描述和增产服务的信息，以提高客户储层的产量和石油及天然气的采收率。