交易 Cooper-Standard Holdings Inc. - CPS 差价合约
关于 Cooper-Standard Holdings Inc.
Cooper-Standard Holdings Inc.是一家密封、燃料和制动输送以及流体传输系统的制造商。 它通过四个部分运营。 北美洲、欧洲、亚太和南美洲。 它的组织结构包括一个全球汽车业务和先进技术集团。 其产品用于汽车原始设备制造商和替换市场制造的乘用车和轻型卡车。 其业务通过在21个国家拥有、租赁和合并的合资企业设施进行，北美包括加拿大、哥斯达黎加、墨西哥、美国；亚太包括中国、印度、日本、韩国、泰国；欧洲包括捷克共和国、法国、德国、意大利、荷兰、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、西班牙、瑞典、英国；南美包括巴西，其中74个主要是制造设施，55个是设计、工程、行政或物流指定。
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