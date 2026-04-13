交易 Cooper - COO 差价合约
关于 Cooper
The Cooper公司是一家全球性的医疗设备公司。 公司通过两个部分运营。 库博光学和库博外科。 库博光学从事开发、制造和销售一系列为隐形眼镜佩戴者服务的产品，采用先进的材料和光学技术。 库博光学设计其产品以解决视力挑战，如散光、老花、近视、眼部干燥和眼部疲劳，有一系列的球面、散光和多焦点隐形眼镜。 CooperSurgical部门专注于通过多元化的产品和服务组合来促进妇女、婴儿和家庭的健康，包括医疗设备、生育、诊断和避孕。 CooperSurgical的产品用于医疗办公室和外科手术，主要由妇产科医生（OB/GYN）使用；以及主要用于生育诊所和实验室的生育产品/设备和基因测试服务。
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