交易 Continental AG - CONd 差价合约

关于 Continental AG

大陆集团是一家总部设在德国的公司，从事汽车行业。 公司的部门包括底盘与安全、动力总成、内饰、轮胎、康迪泰克和其他/合并。 底盘与安全部门负责开发、生产和销售智能系统。 底盘与安全部门开发、生产和销售智能系统，以提高驾驶安全和车辆动态性能。 动力总成部门为所有级别的车辆的动力总成整合系统解决方案。 内饰部门提供车辆的信息管理，并开发和生产信息、通信和网络解决方案。 轮胎部门通过缩短制动距离和抓地力提供安全性，并降低油耗。 康迪泰克部门为机器和设备工程、采矿业、汽车业和其他重要行业开发、制造和销售产品。