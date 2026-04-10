交易 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. - CAF 差价合约

关于 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF) 是一家总部设在西班牙的公司，从事机车车辆制造。 该公司的活动分为两个业务部门。 机车车辆，以及零部件和备件。 机车车辆部门专注于设计、生产和销售铁路系统的机车车辆和设备，如高速车辆、机车、中距离运输列车、通勤列车和电动汽车、地铁列车、有轨电车、牵引和信号系统，以及储能解决方案。 组件和备件部门提供机车车辆设备的元件和备件，如车轮、车轴和齿轮单元。 此外，该公司还提供技术援助、维护和售后服务，以及铁路基础设施的开发等。 该公司通过在西班牙、法国、德国、美国、巴西和墨西哥等地的众多子公司开展业务。