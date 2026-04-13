交易 CNX Resources Corporation - CNX 差价合约

关于 CNX Resources Corp

CNX资源公司是一家独立的天然气和中游公司。 公司主要从事阿巴拉契亚盆地的天然气物业的勘探、开发、生产和收购。 其主要活动是生产管道天然气，主要销售给天然气批发商。 此外，公司在弗吉尼亚州经营和开发煤层甲烷（CBM）物业。 公司的业务包括页岩和煤层气（CBM）。 其页岩物业从宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州和俄亥俄州的页岩地层中提取天然气，净面积约为52.6万公顷的马塞勒斯页岩和约61万公顷的尤蒂卡页岩。 它在弗吉尼亚州从阿巴拉契亚中部约28.2万英亩的净煤层气中提取煤层气。 它还从其他页岩和浅层油气位置开采天然气，主要是在伊利诺伊州、印第安纳州、纽约州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州，净面积约1006,000英亩。