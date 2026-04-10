交易 Computacenter PLC - CCC 差价合约
关于 Computacenter plc
Computacenter plc是一家独立的技术合作伙伴公司。 该公司使其客户能够采购、改造和管理他们的技术基础设施，以实现数字化转型，使人们和他们的业务得以实现。 它帮助客户确定其技术需求，并安排商业结构、整合和供应链服务。 它提供结构化的解决方案和资源，帮助其客户选择、部署和整合数字技术，以实现其业务目标。 公司为其客户维护、支持和管理信息技术（IT）基础设施和运营。 其IT解决方案包括安全、数据中心、工作场所、网络、用户生产力、服务台和安全。
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