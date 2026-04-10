交易 Commerzbank AG - CBK 差价合约
关于 Commerzbank AG
德国商业银行是一家总部设在德国的国际商业银行，在近50个国家设有分行和办事处。 本行的两个业务部门私人和小企业客户以及企业客户为其客户的需求提供金融服务组合。 本行向德国和国外的企业客户提供其行业专长，并且是资本市场产品的提供者。 其在波兰的子公司mBank是一家数字银行。 对Comdirect的整合使德国商业银行能够将德国网上银行的服务与当地的个人咨询服务相结合。 该银行为全国的私人和小型企业客户以及世界各地的企业客户、跨国公司、金融服务提供商和机构客户提供服务。 其波兰子公司mBank S.A.在波兰，但也在捷克共和国和斯洛伐克开展业务。
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