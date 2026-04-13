交易 ComfortDelGro - C52sg 差价合约
关于 Comfortdelgro Corporation Ltd
ComfortDelGro股份有限公司是一家总部设在新加坡的陆路运输公司。 公司的公共交通服务部门为乘坐公共交通系统的乘客提供巴士和铁路服务，并运营定期服务，提供客车租赁服务，以及为病人提供非紧急运输服务。 其出租车分部出租出租车和出租车局服务。 其汽车工程服务分部提供车辆保养和维修服务，建造专用车辆，组装巴士车身，碰撞维修服务，工程服务和销售柴油和汽油。 公司的检验和测试服务分部提供机动车检验服务和提供非车辆测试、检验和咨询服务。 本公司的驾驶中心分部经营驾驶学校。 其汽车租赁和出租业务包括汽车租赁和出租。 其巴士站分部从事收费业务。
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