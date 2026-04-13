交易 Enovis Corporation - ENOV 差价合约
关于 Colfax Corporation
科尔法公司是一家提供骨科护理和制造技术产品和服务的技术公司。 公司的分部包括制造技术和医疗技术。 制造技术部门制定、开发、制造和供应耗材产品和设备，包括切割、连接和自动焊接产品，以及气体控制设备。 其制造技术产品以几个品牌进行销售，包括伊萨。 医疗技术部门开发、制造和分销医疗设备和服务，涵盖了从伤害预防到关节置换到手术后的康复，以及退行性疾病的伤害，使人们能够恢复或保持其自然运动。 其产品被骨科专家、外科医生、初级保健医生、疼痛管理专家、理疗师、运动训练师和其他医疗保健专业人士使用。
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