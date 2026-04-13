交易 Coeur Mining, Inc. - CDE 差价合约
关于 Coeur Mining Inc
科尔矿业公司是一家贵金属生产商，资产位于美国、墨西哥和加拿大。 公司通过五个部门运营。 Palmarejo、Rochester、Kensington、Wharf和Silvertip矿区。 Palmarejo金银综合体位于墨西哥北部的奇瓦瓦州。 公司还对Palmarejo财产包进行了勘探活动。 位于内华达州西北部的罗切斯特露天堆浸银金矿。 位于阿拉斯加朱诺北部的Kensington地下金矿。 位于南达科他州Lead附近的Wharf露天堆浸式金矿。 位于加拿大不列颠哥伦比亚省北部的Silvertip地下银锌铅开发项目。 此外，公司在北美的几个贵金属勘探项目中拥有权益，包括位于内华达州南部的全资拥有的Crown和Sterling项目。
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