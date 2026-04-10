交易 Coca-Cola HBC AG - GBP - CCH 差价合约
关于 Coca Cola HBC AG
Coca Cola HBC AG是一家总部设在瑞士的可口可乐产品装瓶商。 公司的分部包括成熟市场，包括奥地利、塞浦路斯、希腊、意大利、北爱尔兰、爱尔兰共和国和瑞士；发展中市场，包括克罗地亚、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、斯洛伐克和斯洛文尼亚；以及新兴市场，包括亚美尼亚、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、马其顿、摩尔多瓦、黑山、尼日利亚、罗马尼亚、俄罗斯联邦、塞尔维亚和乌克兰。 公司生产、销售和分销饮料品牌。 公司销售可口可乐、零度可口可乐、轻度可口可乐、芬达和雪碧，以及水、果汁和能量饮料。
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