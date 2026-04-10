交易 Coats Group PLC - COA 差价合约
关于 Coats Group PLC
高士集团（Coats）是一家位于英国的工业线公司。 公司的部门包括服装和鞋类以及功能材料。 它为服装和鞋类（A&F）行业提供互补的产品、服务和软件解决方案。 它提供开发技术性能材料（PM）线、纱线和织物的技术。 该公司生产用于户外服装的线、拉链和修饰解决方案。 它还提供一系列产品和解决方案，以减少户外服装漏绒现象的发生。 它提供了一系列刺绣和点缀线的产品。 此外，它还提供一系列用于制造儿童服装的缝纫线。 公司向各行业提供产品和服务，包括服装、时尚配饰、旅行和行李、鞋类、家庭和娱乐、个人防护、交通、电信和能源以及其他工业应用。
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