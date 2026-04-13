交易 CMS Energy - CMS 差价合约
关于 CMS Energy
CMS能源公司是一家主要在密歇根州经营的能源公司。 公司按各自提供的服务性质管理其业务，并主要按三个部分经营。 电力设施、天然气设施和企业。 电力设施部门包括与密歇根州的发电、购买、分配和销售电力有关的监管活动。 天然气公用事业部门包括在密歇根州购买、传输、储存、分配和销售天然气的相关监管活动。 企业部门由从事国内独立电力生产的各种子公司组成，包括可再生能源发电的开发和运营，以及独立电力生产的营销。 公司的全资子公司CMS企业公司，从事可再生能源发电的开发和运营，以及独立电力生产的营销。
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