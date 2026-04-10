交易 CLS Holdings PLC - CLI 差价合约
关于 CLS Holdings plc
CLS控股有限公司是一家位于英国的投资房地产公司。 该公司主要从事商业地产的投资、管理和开发。 公司也是一个办公空间专家，在英国、法国和德国拥有资产组合。 公司通过两个部门运营：投资性房地产和其他投资。 由于其规模和地域的多样性，公司按地域管理投资物业部门。 其投资性房地产部门包括英国、德国和法国。 其其他投资分部包括Spring Mews的酒店、学生宿舍和其他小型企业投资。 公司有大约780个租户，包括蓝筹组织和政府部门。
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