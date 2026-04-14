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关于 Cloudflare Inc
Cloudflare, Inc.是一家全球云服务提供商，为各种规模和地域的企业提供一系列服务。 公司的网络作为一个可扩展的、统一的控制平面，为企业内部、混合、云和软件即服务（SaaS）应用提供安全、性能和可靠性。 公司的综合产品套件包括针对企业对外基础设施的解决方案，如网站、应用和应用编程接口（API），以提供安全性、性能和可靠性；为企业内部资源服务的解决方案，如内部网络和设备；基于开发者的解决方案，以及消费者产品。 其安全产品包括云防火墙、僵尸管理、无计量缓解、Cloudflare Orbit、SaaS的SSL、专用和定制证书及其他。 其性能产品包括内容交付、智能路由、内容优化及其他。
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