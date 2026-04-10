交易 Close Brothers Group PLC - CBGl 差价合约
关于 Close Brothers Group plc
Close Brothers Group plc是一家商业银行公司。 公司提供贷款、接受存款、财富管理服务和证券交易。 公司通过三个部分运营。 银行、证券和资产管理。 银行业务部门向小型企业和个人提供贷款，重点是专业融资。 它还向英国的企业和个人提供存款服务。 它的解决方案组合包括航空和航海、经纪人融资、啤酒厂租赁、资产贷款、商业车辆租赁、保险费融资、发票融资、汽车融资、物业融资、专业服务融资和技术服务。 证券分部通过做市商Winterflood在英国提供交易服务。 资产管理部门向私人客户和专业顾问提供一系列的财务咨询、投资管理和在线投资服务。
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