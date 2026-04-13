交易 Cleveland-Cliffs Inc - CLF 差价合约
关于 Cleveland-Cliffs Inc
Cleveland-Cliffs Inc.是一家综合采矿和平轧钢生产商。 它从事铁矿石颗粒的生产。 它从开采的原材料、直接还原铁和废铁到初级炼钢和下游的精加工、冲压、工具和管材都是垂直整合。 它提供先进的高强度钢（AHSS）、热浸镀锌、镀铝、电镀锌、镀锌、热轧卷（HRC）、冷轧卷、板材、马口铁、晶粒取向电工钢（GOES）、无取向电工钢（NOES）、不锈钢、工具和模具、冲压件、轨道、板坯和铸锭。 它提供钢铁解决方案，如工具和冲压的操作，为汽车市场提供先进的工程解决方案、工具设计和制造、热和冷冲压部件以及复杂的装配。 它服务于各种市场，如汽车、基础设施和制造业、钢铁生产商以及分销商和转化商。
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