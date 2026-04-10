交易 Clarkson PLC - CKN 差价合约

关于 Clarkson PLC

Clarkson PLC 是一家总部设在英国的公司，提供综合航运服务。 公司的部门包括经纪、金融、支持和研究。 经纪部门为船东和租家提供各种货物的海上运输服务。 它也代表了向买方和卖方/船厂提供的与买卖交易有关的服务。 金融部门代表全方位的投资银行服务，专门从事海事、石油服务和自然资源领域的业务。 它还提供结构性资产融资服务和航运、离岸和房地产部门的结构性项目。 支持包括港口和代理服务，代表在整个英国和埃及提供的船舶代理服务。 研究服务包括提供航运相关的信息和出版物。