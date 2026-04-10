交易 City Of London Investment Trust - CTY 差价合约

关于 City Of London Investment Trust

伦敦市投资信托公司（The City of London Investment Trust PLC）是一家位于英国的封闭式投资公司。 公司的目标是提供收入和资本的长期增长，主要是通过投资于在伦敦证券交易所上市的股票。 公司寻求投资于股票和债务证券，如可转换债券、公司债券或政府债务。 公司打算提供长期的收入和资本增长，主要是通过投资于英国的股票，偏重于大型跨国公司。 獐子岛集团有限公司作为该公司的投资经理。