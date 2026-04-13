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关于 Citizens Financial Group

公民金融集团（Citizens）是一家金融机构，为个人、小型企业、中型企业、公司和机构提供一系列的零售和商业银行产品和服务。 公司的分部包括消费者银行和商业银行。 在消费者银行业务方面，公民提供综合服务，包括移动和网上银行，24/7客户联络中心，以及在14个州和哥伦比亚特区的约3000台自动取款机和1000多个分支机构的便利。 消费者银行业务的产品和服务包括一系列的银行业务、贷款、储蓄、财富管理和小型企业产品。 在商业银行业务方面，公民提供一系列的金融产品和解决方案，包括贷款和租赁、存款和资金管理服务、外汇和商品风险管理解决方案，以及贷款银团、企业融资和股票资本市场能力。