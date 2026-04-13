交易 Cinemark Holdings, Inc. - CNK 差价合约
关于 Cinemark Holdings, Inc.
Cinemark Holdings, Inc.主要从事提供电影展览。 公司通过两个部分运营。 美国市场和国际市场。 它在美国和拉丁美洲经营着大约522家影院和超过5868块屏幕。 在美国，公司提供超过321家影院和大约4408块银幕的巡回演出，其国际巡回演出在15个国家有超过201家影院和大约1460块银幕。 它播放许多不同类型的主流电影，如动画片、家庭片、剧情片、喜剧片、恐怖片和动作片。 公司在其所有影院提供二维（2-D）和二维（3-D）格式的内容。 公司在美国、巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马、危地马拉、玻利维亚、库拉索和巴拉圭设有影院。
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