交易 Church & Dwight Company Inc - CHD 差价合约

关于 Church & Dwight Co., Inc.

Church & Dwight Co., Inc.开发、制造和销售一系列消费类家庭和个人护理产品以及专注于动物和食品生产、化学品和清洁剂的特殊产品。 其消费产品主要集中在其14个品牌上。 它的部门包括国内消费者、国际消费者和特殊产品部门（SPD）。 国内消费者部门从事提供家庭和个人护理产品。 它的家用产品包括洗衣、除臭和清洁产品，个人护理产品包括避孕套、怀孕套件、口腔护理产品、皮肤护理产品、头发护理产品和软糖膳食补充剂。 国际消费者分部在国际附属市场上销售各种个人护理、家用和非处方药产品。 SPD分部专注于对企业的销售，参与三个产品领域，即动物和食品生产、特种化学品和特种清洁剂。