交易 Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - 4519 差价合约
关于 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.是一家总部设在日本的公司，主要从事医药产品的研究、开发、生产、销售和进出口业务。 为患者提供的药品和医疗器械包括ACTEMRA、Avastin、ALAGLIO、Aresensa、Kadosaira、Gazaiba、Seruseputo、Zeruborafu、Zeroda、Taruseba、Tecentoriku、Pajeta和其他产品。 产品主要应用于治疗癌症、肾脏疾病、肾脏移植、骨关节疾病，如类风湿性关节炎、骨质疏松症、膝关节骨关节炎和运动综合症、流感、血友病等疾病。 公司还从事提供管理服务、运输和仓储服务，以及药物信息文献研究服务。 公司在国内市场和海外市场经营，包括瑞士、英国、德国、法国、中国、新加坡、韩国和美国。
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