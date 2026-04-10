交易 Christian Dior Se - CDIp 差价合约
关于 Christian Dior Se
Christian Dior SE是一家位于法国的控股公司，从事消费品的生产和销售。 公司有六个主要产品系列。 Christian Dior Couture，以Christian Dior品牌销售；葡萄酒和烈酒，包括Moet & Chandon、Veuve Clicquot、Hennessy和Dom Perignon等品牌；时装和皮革制品，包括Louis Vuitton、Fendi、Marc Jacobs和Kenzo等品牌。 香水和化妆品，包括娇兰、纪梵希和迪奥等品牌；钟表和珠宝，包括豪雅、超美和真力时等品牌，以及选择性零售，如丝芙兰、DFS和Le Bon Marche品牌等。 公司通过在欧洲、美国、日本和亚太地区的公司自有商店和特许经销商分销其产品。 Christian Dior SA通过世界各地的400多家子公司开展业务。
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