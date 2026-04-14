交易 Chiyoda Corporation - 6366 差价合约
关于 Chiyoda Corporation
千代田公司是一家总部设在日本的公司，从事综合工程业务。 工程分部从事各种工业和消费设施的规划，以及污染控制、环境改善和防灾设施。 该分部还从事相关装置和设备的设计、采购和安装，土木工程和建筑工程，电气工程，仪器和管道工程，试运行，以及其他相关业务。 另一部分从事提供旅游服务，航空运输服务，财务、会计和税务方面的咨询服务，雇员派遣和调查，以及提供教育培训和再就业服务。
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