交易 Chemring Group Plc - CHG 差价合约

关于 CHEMRING GROUP PLC ORD 1P

Chemring Group PLC是一家位于英国的技术解决方案公司。 公司从事开发关键的解决方案，以保护和保障客户的需求。 公司向国防组织和安全机构以及商业市场（如太空和运输）提供其解决方案。 公司通过两个部门运营。 传感器和信息部门，以及反措施和能源部门。 其传感器和信息部门从事爆炸危险检测（EHD）设备、化学和生物威胁检测设备、电子对抗措施和网络保护技术的开发和制造。 其反措施和能源部门从事开发和制造用于空中和海上平台的消耗性反措施、弹体/推进剂驱动的装置、用于卫星发射和部署的烟火装置、导弹部件、推进剂、分离子系统、驱动器和高能材料。