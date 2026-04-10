交易 Viridien - CGG 差价合约
关于 CGG SA
CGG SA（CGG）是一家地球物理设备制造商。 公司提供海洋、陆地和空中数据采集服务，以及一系列其他地球科学服务，包括数据成像、地球科学和石油工程咨询服务，以及收集、开发和许可地质数据。 其部门包括合同数据采集；地质学、地球物理学和储层（GGR）；设备和非经营性资源。 合同数据采集包括海洋、陆地和多重物理学。 其GGR部门包括多客户业务线和地下成像和储层业务线（地球物理数据的处理和成像、储层特征分析、地球物理咨询和软件服务、地质数据库和数据管理解决方案）。 设备部门包括其地震设备的制造和销售活动。 它通过Saturno，在巴西近海桑托斯盆地上空进行的多客户调查来运作。
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