交易 Lumen Technologies, Inc - LUMN 差价合约

关于 Lumen Technologies Inc

路明科技公司是一家以设施为基础的国际技术和通信公司，主要从事向其商业和大众市场客户提供一系列综合服务。 公司的部门包括大众市场、北美（NA）业务、欧洲、中东和非洲地区（EMEA）、亚太地区（APAC）和拉丁美洲地区（LATAM）。 公司的产品和服务类别包括消费者宽带，包括向住宅客户提供的基于光纤和较低速度的DSL宽带服务；小企业集团（SBG）宽带，包括向小企业提供的基于光纤和较低速度的数字用户线（DSL）宽带服务；语音和其他，包括零售视频服务、专业服务和其他辅助服务，以及连接美国基金（CAF）II，包括连接美国基金第二阶段付款，以支持紧急宽带福利的语音和宽带。