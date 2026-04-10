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关于 Centrica PLC

Centrica Plc是一家能源服务和解决方案公司。 公司的英国天然气能源部门从事向英国的住宅和小型企业客户供应天然气和电力。 其英国天然气服务和解决方案部门提供家用中央供暖和相关设备的安装、维修和维护，并提供固定收费的维护服务。 其Bord Gais能源部门向爱尔兰共和国的住宅和商业及工业客户提供天然气和电力。 其能源营销和贸易部门在英国和欧洲从事能源的采购、交易和优化。 Centrica Business Solutions分部向英国的大中型企业客户供应天然气和电力，并提供能源相关服务。 其上游部门从事天然气和石油的生产和加工以及新油田的开发，主要是在Spirit能源公司。