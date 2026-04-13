交易 Centene - CNC 差价合约

关于 Centene

Centene公司，是一家跨国医疗保健公司。 该公司为政府赞助的和商业的医疗保健计划提供服务，重点是保险不足和没有保险的个人。 它还提供教育和推广计划，告知并协助会员获得适当的医疗保健服务。 该公司通过两个部分运营。 管理型医疗和专业服务。 管理性医疗部门通过政府补贴和商业计划向个人提供健康计划保险。 它的专业服务部门包括为其管理式医疗部门和其他外部客户提供多样化的医疗服务和产品的公司。