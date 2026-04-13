交易 Cenovus Energy Inc - CVE 差价合约
关于 Cenovus Energy Inc (US)
Cenovus能源公司是一家位于加拿大的综合能源公司，从事原油和天然气的生产、提炼和升级，在加拿大、美国和亚太地区开展业务。 公司的分部包括上游、下游、以及公司和冲销。 上游部门包括油砂、常规、重油和离岸。 下游部门包括加拿大制造业、美国制造业和零售业。 公司的上游业务包括阿尔伯塔省北部的油砂项目，加拿大西部的热力和常规原油、天然气和天然气液体（NGLs）项目，纽芬兰和拉布拉多近海的原油生产以及中国和印度尼西亚近海的天然气和NGLs生产。 其下游业务包括在加拿大和美国的升级、炼油和零售业务。
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